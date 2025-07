Mercato - OM : De Zerbi envoyé dans un club étranger

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Engagé avec l’OM jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi a vu son nom circuler dans plusieurs clubs au cours de l'été. Les performances de son équipe n’ont pas laissé insensibles, notamment au Brésil. Directeur sportif de Flamengo, José Boto n’a pas caché son admiration pour le technicien italien de 46 ans.

À Marseille, on croise les doigts. L’OM espère pouvoir s’appuyer sur Roberto De Zerbi pour au moins une saison de plus. Et les signaux sont plutôt encourageants. Après un échange jugé positif avec Frank McCourt, l’ancien entraîneur de Brighton aurait donné son feu vert pour poursuivre l’aventure sur la Canebière et disputer sa première Ligue des champions avec le survêtement de l'OM.