Officiel : Le PSG fait signer son nouvel entraîneur !

Alors que Luis Enrique est installé sur le banc du PSG, il y avait une incertitude à ce poste chez les féminines du club de la capitale. Ce doute s'est dissipé ce lundi. En effet, comme évoqué ces derniers jours, après avoir assuré l'intérim en fin de saison, Paulo César a officiellement été nommé entraîneur de l'équipe féminine du PSG.

« Un immense honneur et l’accomplissement d’un objectif que je poursuis depuis plusieurs années »

En effet, ce lundi, le PSG a officialisé la nomination de Paulo César comme entraîneur de l'équipe féminine et ce jusqu'en 2027. De quoi forcément ravir le principal intéressé. « Être nommé entraîneur principal de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain est un immense honneur et l’accomplissement d’un objectif que je poursuis depuis plusieurs années. Je suis profondément attaché à ce Club, à ses valeurs et à cette section que j’ai vu grandir. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que je prends aujourd’hui cette responsabilité. Je mettrai toute mon énergie et mon expérience au service de ce magnifique projet pour continuer à faire progresser l’équipe et porter haut les couleurs Rouge et Bleu », a confié Paulo César pour les médias du PSG.