1 milliard d'euros : Un salaire colossal pour Lionel Messi ?

Alors que son contrat à l’Inter Miami se termine en décembre, Lionel Messi pourrait changer d’air. Selon L’Équipe, Al-Ahli aurait entamé des discussions avec l’Argentin pour un transfert en Saudi Pro League. Déjà approché en 2023, Messi avait refusé une offre estimée à plus d’un milliard d’euros, préférant alors s’engager en MLS.

« J'avais plusieurs options sur la table. J'ai dû les analyser et y réfléchir avec ma famille, avant de prendre la décision de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais cela n'a pas été possible. J'ai essayé de revenir, mais ce n'est pas arrivé. »

«C'était l'Arabie saoudite ou la MLS»

« C'est vrai qu’après, j'ai beaucoup pensé à aller dans la Ligue saoudienne. Je connais le pays, et ils ont créé une compétition très puissante, qui peut devenir un championnat important dans un avenir proche. En tant qu'ambassadeur du tourisme de l'Arabie saoudite, c'est une destination qui m'a attiré, parce que j'ai apprécié tout ce que j'ai visité, mais aussi grâce à la croissance du football dans le pays et aux efforts déployés pour créer une compétition de haut niveau. C'était l'Arabie saoudite ou la MLS, et les deux options me semblaient intéressantes », expliquait Lionel Messi dans une interview accordée au magazine Time.