Une bombe est lâchée à l'OL, il lâche une punchline

Alexis Brunet

Ce lundi, l'OL a annoncé que Jean-Michel Aulas n'était plus son président, et ce, après 36 ans de règne. Il avait beaucoup fait pour son club et l'avait notamment mené vers les sommets dans les années 2000, avec sept titres de champions de France d'affilée. Alors que Karim Benzema a rendu hommage à Jean-Michel Aulas, Hatem Ben Arfa, lui, a préféré lui adresser un énorme tacle.

Il fallait bien que cela arrive un jour : Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions de président de l'OL après 36 ans à la tête du club. Une départ tonitruant qui intervient peu de temps après le rachat d'une partie du club par John Textor, mais aussi après une victoire légendaire des Gones, face à Montpellier, dimanche sur le score de 5 buts à 4, avec notamment un quadruplé d'Alexandre Lacazette.

De très nombreux hommages envers Aulas

À la suite de cette annonce, de nombreux présidents de club, mais aussi des anciens joueurs de l'OL ont tenu à rendre hommage à l'ancien président Aulas. C'est le cas du Ballon d'Or et attaquant du Real Madrid, Karim Benzema. Le récent vainqueur de la Coupe du Roi a partagé une photo de Jean-Michel Aulas et lui sur Instagram , à l'époque où il jouait à Lyon. Mais un ancien coéquipier de Benzema ne regrettera pas du tout Aulas, et il l'a fait savoir.

Transfert : Le RC Lens veut réaliser un coup étonnant à l'OL https://t.co/CXFYmsGnbx pic.twitter.com/MQBQ4x4SNg — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Ben Arfa ne garde pas Aulas dans son cœur