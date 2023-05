Une bombe est lâchée en Ligue 1, Benzema sort du silence

Hugo Chirossel

Au lendemain du match spectaculaire à domicile face à Montpellier (5-4), l’OL a annoncé ce lundi matin le départ de Jean-Michel Aulas. En poste depuis 1987, l’emblématique président lyonnais a tiré sa révérence. Une nouvelle qui a forcément fait réagir Karim Benzema, originaire de Lyon et formé au sein du club rhodanien.

Dimanche, l’OL et Montpellier nous ont offert un des matchs les plus spectaculaires de l’année. En effet, Alexandre Lacazette et Elye Wahi ont tous les deux été auteurs d’un quadruplé lors de cette rencontre, qui s’est conclue par une victoire lyonnaise (5-4).

Aulas n’est plus le président de l’OL

C’est au lendemain de cette rencontre que l’OL a décidé d’acter le départ de son emblématique président. En effet, le club rhodanien a officialisé ce lundi le départ de Jean-Michel Aulas. Après 36 ans, il n’est désormais plus à la tête de l’OL, un poste qu’il occupait depuis 1987.

La réaction de Benzema