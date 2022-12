OL : Rayan Cherki déclenche une polémique

Thibault Morlain

Alors que la Coupe du monde est toujours en cours, l'OL a repris le chemin de l'entraînement. Les Gones sont actuellement du côté de Dubai, disputant notamment la Dubai Supercup. C'est ainsi que ce jeudi, les hommes de Laurent Blanc se sont inclinés contre Arsenal (3-0), une rencontre durant laquelle Rayan Cherki s'est distingué de la mauvaise manière.

C'est le 28 décembre prochain que l'OL reprendra la Ligue 1 avec une rencontre face à Brest. Il est donc temps de remettre la machine en route après une petite coupure pendant la Coupe du monde. Les hommes de Laurent Blanc sont ainsi en stage et multiplie les rencontres amicales. Ce jeudi, lors de la Dubai Supercup, l'OL affrontait ainsi Arsenal et cela s'est soldé par une défaite (3-0).

Cherki rate une panenka

Et en plus de perdre le match, l'OL a également perdu la séance de tirs au but face aux Gunners. Et c'est lors de celle-ci que Rayan Cherki a fait polémique. S'élançant face au gardien d'Arsenal, le prodige lyonnais fait preuve d'une énorme nonchalance dans sa course d'élan avant de tenter une panenka qu'il rate complètement.

La Pas nenka de Cherki. pic.twitter.com/DPF99E0HNs — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) December 8, 2022

Un vestiaire de l'OL crispé