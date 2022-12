OL : Après son arrivée, Laurent Blanc dévoile sa priorité à l'OL

Arnaud De Kanel

Début octobre, Laurent Blanc succédait à Peter Bosz, limogé suite aux résultats décevants de l'OL. Mais depuis son arrivée, le Président ne connait pas le succès escompté. Adepte du beau jeu, Blanc se dit prêt à délaisser ses principes pour capitaliser au plus vite et rassurer Jean-Michel Aulas. Le ton est donné.

L'Olympique Lyonnais est dans l'urgence de résultats positifs. Laurent Blanc n'a pas su améliorer la situation du club rhodanien depuis son arrivée sur le banc. L'ancien entraineur du PSG ne trouve pas la bonne formule, lui qui prône un jeu plaisant. Mais voilà, le début de saison compliqué de l'OL devrait le contraindre à revoir ses plans.

Mercato - OL : Coup de tonnerre, un cadre de Laurent Blanc prépare son transfert https://t.co/e7XS6u04DL pic.twitter.com/3mKjMLXhyw — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

«La priorité ? Gagner»

Laurent Blanc ne passe pas par quatre chemins. Pour redresser le navire lyonnais, il peut renier ses principes de jeu. « La priorité ? Gagner. Je suis un adepte du beau jeu, mais ce qui me guide, c'est la victoire et j'étais déjà comme ça joueur. Ça m'est arrivé de faire un petit pont dans ma surface parce que je pensais que c'était l'action à tenter, mais je n'avais aucun problème à dégager en tribune. Dans les entretiens que j'ai avec les joueurs, je leur martèle que notre nourriture est la victoire » a-t-il avoué dans un entretien accordé à L'Equipe .

«Il y a un décalage mais ils sont jeunes»