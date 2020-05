Foot - OL

OL : Maracineanu répond à Aulas et aux autres présidents de Ligue 1

Publié le 24 mai 2020 à 23h25 par A.D.

Suspendue plusieurs semaines à cause du coronavirus, la saison 2019/2020 de Ligue 1 a finalement été interrompue. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a expliqué cette décision.