OGC Nice : Vieira savoure le 5e place en Ligue 1

Publié le 4 mai 2020 à 18h20 par B.C.

5e de Ligue 1 après l'arrêt de la saison, l'OGC Nice pourrait retrouver l'Europe la saison prochaine en fonction du résultat des coupes nationales. De son côté, Patrick Vieira estime que cette place est méritée.