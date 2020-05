Foot - Montpellier

Montpellier : Quand Vitorino Hilton s’enflamme totalement pour Ben Arfa !

Publié le 9 mai 2020 à 22h40 par La rédaction

Taulier de Ligue 1 et roc de Montpellier, Vitorino Hilton a pu évoluer à l’OM au cours de sa longue carrière et y côtoyer Hatem Ben Arfa. Le joueur le plus talentueux avec lequel il a joué.