Un ultimatum est lancé à l’entraîneur du FC Nantes

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc du FC Nantes à la fin du mois de novembre en remplacement de Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec n’a pas vraiment réussi à redresser la barre pour le moment. Les Canaris n’ont obtenu qu’une seule victoire en championnat depuis sa nomination et les quatre prochaines rencontres pourraient être décisives pour son avenir.

Battu à domicile par le RC Lens le week-end dernier (0-1), le FC Nantes est toujours en quête de sa première victoire en championnat depuis le 2 décembre dernier, lors de la réception de l’OGC Nice (1-0). La seule et unique de Jocelyn Gourvennec depuis qu’il a pris la place de Pierre Aristouy sur le banc nantais. Entre-temps, les Canaris ont en plus été éliminés par Laval en huitièmes de finale de la coupe de France (0-1).

Un transfert de dernière minute bouclée par le FC Nantes ? https://t.co/6mKTtzrqsC pic.twitter.com/fE0TdAbpm1 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

« Évidemment qu’il est sous pression »

Le FC Nantes est actuellement quatorzième au classement, avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation. Il y a donc urgence et les jours de Jocelyn Gourvennec pourraient être comptés. « Évidemment qu’il est sous pression. On connaît le président Kita. On sait que la direction est très inquiète des résultats. Je pense vraiment que le match de Toulouse est charnière dans la saison… », a déclaré le journaliste de Ouest-France David Phelippeau, dans le podcast Sans Contrôle .

« S’il n’y a aucun résultat sur ces quatre matchs… »