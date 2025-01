Mercato - ASSE : Un joueur se fait virer en trente minutes !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis mai 2024, Nolan Roux a pris ses distances avec le haut niveau. Le football se résume désormais à un loisir. L'ancien joueur fait profiter son talent à l'Olympique Fourquésien (Gard), un club de deuxième division de district. Visiblement apaisé, il a passé en revue sa carrière professionnelle et a notamment évoqué son départ de l'ASSE en 2017.

Remercié par Châteauroux en 2023, Nolan Roux en a terminé avec le haut niveau. A 36 ans, l’ancien attaquant s’est réfugié dans le sud de la France, à côté d'Arles, pour réfléchir à son après-carrière. Pour l’instant, son avenir demeure assez flou (« Je me laisse du temps pour que le cerveau se repose un peu»), mais ses souvenirs restent encore clairs. Comme lorsqu’il a fallu évoquer son douloureux départ de l’ASSE en 2017.

Roux n'a pas pardonné à l'ASSE

« À la fin de ma deuxième saison avec Saint-Étienne, on perd contre Marseille (0-4, le 16 avril 2017) alors que je ne suis pas dans le groupe et, le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Christophe Galtier et le bras droit du président. On m'annonce que j'ai une demi-heure pour enlever mes affaires du vestiaire et que je n'ai plus le droit de venir au centre d'entraînement. J'ai l'impression de passer devant un tribunal. Ils ont justifié leur décision par le biais d'une réduction d'effectif » a confié Nolan Roux dans un entretien accordé à L’Equipe ce samedi.

« Je ne m'attendais pas au coup qu'on m'a fait »

Cette décision l’a profondément marqué. Sept ans après, il en veut encore à Christophe Galtier, son ancien coach, et aux décideurs stéphanois. « Pour un joueur qui n'a jamais fait de mal à personne, sur le moment, ça m'a assez marqué. Ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas recroiser la ou les personnes en question, mais je ne m'attendais pas au coup qu'on m'a fait. Et je ne le trouvais pas justifié » a déclaré Nolan Roux.