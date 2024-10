Mercato - ASSE : Un entraîneur surprise veut débarquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battu par le SCO d'Angers samedi soir (4-2), Olivier Dall'Oglio est sur la sellette. Une nouvelle défaite face au Racing Club de Strasbourg pourrait entraîner un changement d'entraîneur. Et un ancien de la maison ne ferme pas la porte à un retour à l'ASSE. Retraité des terrains depuis 2012, Fabien Boudarène a lancé un appel au club stéphanois.

Olivier Dall’Oglio a une ultime chance de montrer qu’il est l’homme de la situation. Une nouvelle défaite face au Racing Club de Strasbourg pourrait, en revanche, sonner le glas de son aventure stéphanoise. En coulisses, l’ASSE a, d’ailleurs, débuté ses recherches et un profil semble faire l’unanimité en interne.

Un favori se dégage

Comme indiqué par L’Equipe, le profil de Wilfried Nancy (Columbus Crews) est très apprécié au sein de l’ASSE. Kilmer Sports Ventures pourrait s’appuyer sur les qualités et le vécu du coach franco-canadien, premier noir à avoir remporté un titre MLS aux Etats-Unis. Nancy ne cacherait pas son envie de retrouver les terrains d’Europe, à condition qu’il puisse terminer la saison avec son équipe.

Bouradène pose sa candidature

En parallèle, un autre entraîneur a posé sa candidature, mais son profil est plus surprenant. Recruteur pour l’émission de The Voice après sa carrière de joueur, Fabien Bouradène espère, un jour, retourner à l’ASSE, son ancien club. « Si un jour, j’ai le bonheur et la chance que Saint-Etienne m’appelle, je prends l’autoroute en courant (rire) » a-t-il confié à RGB 99.2 FM. Pas sûr que son CV fasse consensus à Saint-Etienne.