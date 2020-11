Foot - ASSE

ASSE/PSG - Polémique : Mbappé, tacle… Les confidences de Loïc Perrin !

Publié le 15 novembre 2020 à 13h45 par T.M.

Auteur d’un tacle très violent sur Kylian Mbappé lors de la finale de Coupe de France, Loïc Perrin a été visé par de nombreuses critiques. Un moment compliqué évoqué par le désormais retraité.

Le 24 juillet dernier, Loïc Perrin disputait son dernier match avec l’ASSE lors de la finale de Coupe de France contre le PSG. Alors que le défenseur central espérait se retirer en soulevant un trophée, c’est la tête basse qu’il a quitté la pelouse du Stade de France. En effet, le capitaine des Verts avait été expulsé suite à un tacle très dangereux sur Kylian Mbappé. Un geste non maitrisé qui lui a valu de nombreuses critiques à Loïc Perrin. La raison ? L’attaquant du PSG a durement été touché à la cheville et l’inquiétude était énorme concernant sa présence pour le Final 8 de la Ligue des Champions, qui était le grand objectif des champions de France.

« J’ai fait un tacle, comme si ça n’arrivait qu’à moi… »