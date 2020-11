Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Après le derby, Puel est interpellé pour Stéphane Ruffier !

Publié le 10 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Jessy Moulin n’a pas vraiment brillé lors du derby contre l’OL, la prestation du portier de l’ASSE a relancé le feuilleton autour de Stéphane Ruffier.

Pour l’ASSE, la mauvaise série se poursuit en Ligue 1. En effet, ce dimanche, les Verts se sont inclinés lors du derby contre l’OL (2-1). Auteur d’un doublé, Tino Kadewere a donc permis à son équipe de s’imposer tandis que Jessy Moulin n’a lui pas forcément brillé dans les buts stéphanois. Une performance décevante qui n’a pas manqué de faire réagir Jérôme Alonzo à l’issue de la rencontre. Et sur le plateau de La Chaine L’Equipe , l’ancien gardien du PSG a souhaité relancé le débat autour de Stéphane Ruffier, écarté depuis plusieurs mois par Claude Puel.

« Un vrai dossier »