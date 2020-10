Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Daniel Riolo dézingue Stéphane Ruffier !

Publié le 29 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois, le cas Stéphane Ruffier fait énormément parler à l’ASSE. Et au moment d’évoquer le cas du portier stéphanois, Daniel Riolo s’est montré très critique.

A l’ASSE, le feuilleton Stéphane Ruffier est toujours au centre des discussions. Mis de côté par Claude Puel ces derniers mois, l’international français est donc en marge du groupe. Une gestion qui fait polémique puisque la commission juridique de la Ligue a d’ailleurs demandé aux Verts de réintégrer Ruffier. Ce dossier est encore loin d’être terminé et ce mercredi, l’avocate du portier stéphanois en a rajouté une couche, expliquant notamment : « Le club a tendance à se croire au dessus des lois, l'ASSE se place au dessus du joueur. C'est un loft qui a été organisé pour pousser (Stéphane) Ruffier à la faute, le faire craquer pour rompre son contrat de travail et pour se débarrasser d'un joueur qu'on juge trop cher. C'est un des meilleurs joueurs de la décennie du club, ce n'est pas admissible ».

« Ruffier, j'en ai toujours pensé plus de mal que de bien »