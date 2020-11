Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Les Verts volent au secours de Denis Bouanga après son échec !

Publié le 9 novembre 2020 à 17h15 par T.M.

Ce dimanche, l’ASSE s’est donc inclinée dans le derby face à l’OL (2-1) alors que Denis Bouanga a notamment raté un penalty dans les dernières minutes. Toutefois, chez les Verts, on ne souhaite pas accabler l’attaquant gabonais.

Pas forcément en grande forme depuis le début de la saison, Denis Bouanga aurait pu bien être le héros du derby entre l’ASSE et l’OL. Toutefois, pour le Gabonais, cela ne sera finalement pas le cas alors que les Verts se sont inclinés (2-1). Pourtant, l’ancien Nîmois avait mis son équipe sur de bons rails, étant à l’origine du but contre son camp d’Anthony Lopes. Alors que Tino Kadewere, d’un doublé, avait ensuite redonner l’avantage aux Gones, Bouanga avait la balle du match nul entre les pieds. Toutefois, au moment de transformer son penalty dans les dernières minutes du match, le joueur de Claude Puel s’est loupé, laissant ainsi la victoire à l’OL.

« On n’en veut pas à Denis »