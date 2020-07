Foot - ASSE

ASSE- Malaise : L’ASSE vole au secours de Loïc Perrin !

Publié le 31 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis son tacle qui a blessé Kylian Mbappé, Loïc Perrin est sous le feu des critiques. Toutefois, Bernard Caïazzo a souhaité défendre l’emblématique défenseur de l’ASSE.

Pour ce qui a donc été son dernier match avec l’ASSE, Loïc Perrin est sorti la tête basse. Durant cette finale de Coupe de France qui opposait les Verts au PSG, le défenseur de Claude Puel a finalement vu son match se terminer à la 30ème minute après avoir été exclu suite à un tacle sur Kylian Mbappé. Et alors que l’attaquant parisien sera éloigné des terrains pendant 3 semaines, Perrin doit désormais faire avec les virulentes critiques. Les attaques pleuvent sur le Stéphanois, qui peut néanmoins compter sur le soutien de Bernard Caïazzo.

« Comment peut-on le critiquer ? »