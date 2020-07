Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le vibrant hommage de l’ASSE après le départ de Loïc Perrin !

Publié le 30 juillet 2020 à 20h30 par T.M.

Une page se tourne à l’ASSE. Ce jeudi, Loïc Perrin a annoncé qu’il prenait se retraite. A 34 ans, l’emblématique joueur des Verts va désormais ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Et dans le Forez, Perrin sera énormément regretté.

La dernière image de Loïc Perrin sous le maillot de l’ASSE ne sera pas celle que l’on aurait voulu voir. En effet, c’est la tête basse, les larmes aux yeux, regagnant les vestiaires du Stade de France que le défenseur central de 34 ans a terminé sa carrière de joueur. Titularisé lors de la finale de Coupe de France face au PSG, le joueur de Claude Puel a finalement vu sa rencontrer se terminer suite à un carton rouge reçu après un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Et comme pressenti, cette rencontre a été la dernière de Loïc Perrin sous le maillot de l’ASSE. Ce jeudi, à travers un communiqué, le Stéphanois a officialisé sa décision de raccrocher les crampons : « C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France. Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel avec des hauts et des bas, mais toujours en donnant le maximum de moi même. Beaucoup de souvenirs resteront gravés et je pense forcément à tous mes entraîneurs et éducateurs ainsi qu’aux nombreux joueurs avec qui j’ai évolué dont certains sont devenus des amis, et aux nombreux fans de Saint-Etienne qui m’ont permis de vivre des ambiances fantastiques à Geoffroy Guichard. (…) Une page se tourne, mais mon histoire avec l’ASSE n’est pas encore terminée ».

« Loïc, tu n’as pas joué à l’ASSE, tu es l’ASSE »