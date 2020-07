Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Loïc Perrin peut compter sur un improbable soutien…

Publié le 30 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Sous le feu des critiques depuis son tacle qui a blessé Kylian Mbappé, Loïc Perrin a vu un joueur de l’OL venir à son secours.

Loïc Perrin imaginait certainement une meilleure fin pour son aventure à l’ASSE. Alors que le défenseur des Verts avait à coeur de terminer sur une victoire en finale de Coupe de France face au PSG, sa rencontre a finalement pris fin dès la 30ème minute après avoir été expulsé suite à un tacle violent sur Kylian Mbappé. Un geste qui vaut d’ailleurs depuis de nombreuses critiques au Stéphanois alors que la star du PSG doit observer 3 semaines de repos suite à une grosse entorse de la cheville. Perrin est ainsi dans l’oeil du cyclone, mais il peut tout de même compter sur certains soutiens, mais les plus improbables.

« Perrin n’a pas fait exprès »