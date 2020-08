Foot - ASSE

ASSE : Debuchy affiche sa fierté de succéder à Perrin !

Publié le 29 août 2020 à 13h55 par La rédaction

L’AS Saint-Etienne lancera sa saison ce dimanche face à Lorient. Avec le départ à la retraite de Loïc Perrin, Mathieu Debuchy sera le nouveau capitaine des Verts. Le latéral droit est honoré du rôle qui lui est confié.