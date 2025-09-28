Griezmann annonce son retour, Mbappé est dégouté !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'Atlético de Madrid a fait tomber le Real Madrid en Liga. Buteur face à la bande à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann a mis fin à une période de disette de plus de sept mois en championnat. Après le coup de sifflet final de la rencontre, l'ancien international français a fait part de son immense soulagement.

Antoine Griezmann est de retour au premier plan. En effet, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a retrouvé le chemin des filets en Liga. Après plus de sept mois de disette, Antoine Griezmann a trompé Thibaut Courtois ce samedi, scellant la victoire des Colchoneros face au Real Madrid de Kylian Mbappé (5-2).

Griezmann achève le Real Madrid de Mbappé Interrogé au micro de BeIN SPORTS après le coup de sifflet final d'Atlético-Real, Antoine Griezmann s'est réjoui d'avoir retrouvé la recette pour marquer. « C'est un but qui fait du bien, ça faisait beaucoup de temps que je n'avais pas marqué. En Liga, je ne sais pas (238 jours, soit plus de sept mois NDLR), mais le dernier c'était lors de la Coupe du monde des clubs », a confié le numéro 7 de Diego Simeone, avant d'en rajouter une couche.