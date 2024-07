Euro 2024 : Une bonne nouvelle tombe pour Mbappé ?

Alexis Brunet

L’équipe de France affrontera l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, ce mardi à 21H. Pour l’occasion, Kylian Mbappé ne sera pas en opposition directe avec son nouveau partenaire au Real Madrid, Dani Carvajal, mais plutôt avec Jesús Navas. En effet, le latéral droit madrilène est suspendu pour la rencontre et c’est le joueur du FC Séville qui va le remplacer. Une bonne nouvelle pour le champion du monde 2018.

Vendredi soir, au bout du suspense, l’équipe de France a éliminé le Portugal et s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2024. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé n’a pas brillé. Plus globalement, le capitaine français n’impressionne pas tellement depuis le début de la compétition.

Carvajal est suspendu face à la France

Lors du match contre l’Espagne, Kylian Mbappé ne croisera pas le chemin de Dani Carvajal. Ce dernier est en effet suspendu après avoir écopé de deux cartons jaunes face à l’Allemagne, en quart de finale. Une bonne nouvelle pour le champion du monde 2018 qui aura donc peut-être plus de libertés sur son côté.

Euro 2024 : Mbappé est épuisé, la raison est surprenante ! https://t.co/zMHAkQnbIG pic.twitter.com/Wn9iM4lmiW — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Jesús Navas va remplacer Dani Carvajal