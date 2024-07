Euro 2024 : Cristiano Ronaldo se fait dézinguer !

La rédaction

Ce lundi soir, le Portugal affrontait la Slovénie en huitièmes de finale. Si les Portugais sont parvenus à arracher leur billet pour les quarts de la compétition aux tirs au buts, la rencontre a été marquée par un penalty manqué par Cristiano Ronaldo en prolongations. L’ancien joueur du Real Madrid semblait particulièrement touché après cet échec, puisqu’il a été aperçu en larmes à la mi-temps. Une réaction que Dietmar Hamann n’a pas du tout apprécié.

Alors que l’équipe de France était parvenue à battre la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro en fin d’après-midi, le Portugal était de son côté opposé à la Slovénie avec pour enjeu une place en quarts de finale. Aucune des deux équipes ne parvenant à prendre l’avantage, puisque le score était toujours nul et vierge au terme des prolongations, les deux sélections se sont départagées par une séance de tirs au but, remportée par la Seleção . Quelques instants auparavant, Cristiano Ronaldo manquait en pénalty durant la première période des prolongations. En pleurs lors de la mi-temps, l’attaquant de 39 ans a été sévèrement réprimé par Dietmar Hamann, ancien joueur du Bayern Münich.

« Il a encore montré son vrai visage »

Dans une interview accordée à RTE , Dietmar Hamann est revenu sur la réaction de Cristiano Ronaldo après avoir manqué son penalty. L'ancien milieu de terrain a trouvé égoïste l'attitude du joueur d'Al-Nassr : « À 39 ans, il joue 120 minutes, rate un penalty et je dois dire que j’ai cru à tous ceux qui disaient que "Ronaldo est devenu un joueur d’équipe parce qu’il a plus besoin de l’équipe qu’avant". J’ai cru à ces bêtises aussi, mais je pense que ce soir (hier), il a encore montré son vrai visage. Il rate le penalty, il pleure sur le terrain, il pleure à la mi-temps de la prolongation. Il y a un groupe de 26 joueurs, 20 membres du personnel, 30 000 ou 40 000 supporters, ce n’est pas vous qui êtes en cause. On essaie d’être objectif, mais j’encourageais la Slovénie parce que je trouvais la réaction (de CR7) honteuse, déplacée. »

« L’entraîneur aurait dû dire : Tu dois te retirer »