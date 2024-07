Euro 2024 : Cristiano Ronaldo annonce déjà son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo n’a pas pu retenir son émotion ce lundi soir après son penalty raté dans la prolongation du match entre le Portugal et la Slovanie (0-0, 3-0 après t.a.b). Avant de retrouver la France en quart de finale, le numéro 7 de 39 ans a fait une annonce de taille concernant son avenir en sélection.

Opposé à la Slovénie ce lundi, le Portugal a souffert pour décrocher son billet pour les quarts de finale. Cristiano Ronaldo a notamment connu une soirée éprouvante en manquant son penalty à la 105e minute, de quoi lui faire perdre ses nerfs. C’est en larmes que le quintuple Ballon d’Or a entamé la seconde période de la prolongation, ce qui ne l’a pas empêché de prendre ses responsabilités et d’inscrire son tir au but (0-0, 3-0 après t.a.b) un peu plus tard. La pression était pourtant grande sur les épaules de Cristiano Ronaldo, craignant de disputer sa dernière rencontre dans la compétition.

« Sans aucun doute mon dernier Euro »

Car à 39 ans, Cristiano Ronaldo joue désormais chaque match de l’Euro sans savoir s’il s’agira du dernier, lui qui totalise 29 rencontres dans la compétition en six éditions (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Interrogé par RTP, le numéro 7 a confirmé qu’il n’y avait aucun doute sur son avenir : « C'est sans aucun doute mon dernier Euro ». De quoi accroître la pression sur ses épaules, et peut-être justifier sa forte émotion après son penalty manqué.

« J'aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n'ai pas pu »