Euro 2024 : Croatie - Italie : Affiche étoilée pour la qualification !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

​Attendue comme l’un des favoris de ce groupe de la mort, la Croatie a terriblement déçu. Avec un seul petit point au compteur après deux matchs, les partenaires de Luka Modric n’ont plus le droit à l’erreur et devront l’emporter face à l’Italie. De leur côté, les « Azzurri » n’ont pas obtenu leur qualification pour le tour suivant, et devront faire beaucoup mieux que face à l’Espagne. Présentation.

Ce lundi soir se dérouleront les deux dernières rencontres du Groupe B. A 21h donc, la Croatie affrontera l’Italie du côté de Leipzig. Une rencontre extrêmement prometteuse, et qui pourrait définir l’issue du classement final. Après une lourde défaite (3-0) face à l’Espagne lors de leur premier match, les « Vatreni » ont une nouvelle fois loupé le coche face à l’Albanie mercredi dernier (2-2). Avec un seul point, la Croatie est clairement sur la sellette, et doit absolument l’emporter face à l’Italie ce lundi soir.



De son côté, la Squadra Azzurra avait parfaitement lancé sa compétition face à l’Albanie (2-1), mais s’est trouée face à l’Espagne jeudi (1-0). En souffrance face à la Roja , l’Italie doit retrouver un semblant de proposition offensive pour espérer obtenir les trois points face à la Croatie.

Euro 2024 - Italie : Une remise en jeu du titre qui s’annonce palpitante https://t.co/ZGEOPpK2jt pic.twitter.com/NUUMJld35m — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Les compositions probables

Aucun absent n’est à signaler pour ce choc du Groupe B.



Composition probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Modric (c), Brozovic, Kovacic - Majer, Petkovic, Kramaric



Composition probable de l’Italie : Donnarumma (c) - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Frattesi, Jorginho, Barella - Chiesa, Scamacca, Pellegrini

Le joueur à suivre : Ricardo Calafiori

Auteur d’une superbe saison avec Bologne, c’est assez logiquement que le défenseur central de 22 ans a été promu titulaire au sein de la charnière centrale de l’Italie. Auteur d’une belle performance face à l’Albanie en ouverture, Ricardo Calafiori a malencontreusement marqué contre son camp face à l’Espagne jeudi. Un coup dur, qui ne doit pas faire oublier la prestation d’ensemble plus que concluante pour Calafiori, qui sera de nouveau très sollicité sur cette rencontre face à la Croatie.

Où et quand voir le match ?