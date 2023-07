Terrassé, Cristiano Ronaldo se lâche complètement

Benjamin Labrousse

Alors que de nombreuses stars ont décidé de signer en Arabie Saoudite lors des dernières semaines, Cristiano Ronaldo et Al-Nassr ont débuté leur saison face au Celta Vigo. Défaits 5-0 lors de ce match amical lundi, les partenaires de CR7 ont sombré après avoir été réduits à 10. En colère, le quintuple Ballon d’Or n’a pas mâché ses mots concernant l’arbitre de la rencontre.

C’est un Cristiano Ronaldo médusé qui s’est incliné ce lundi lors du premier tour de la Coupe de l’Algarve. Al-Nassr a perdu son premier match sur le score de 5 à 0 face au Celta Vigo de Rafa Benitez. S’il n’a disputé que 48 minutes de ce match, l’attaquant portugais n’a pas apprécié le déroulé du match.

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une bombe sur son avenir en direct https://t.co/3pFU02uYmF pic.twitter.com/IhVU8m8wp0 — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

«L’arbitre a réagi de manière excessive»

Dans des propos relayés par FootMercato , Cristiano Ronaldo a livré sa vision de l’arbitrage après l’énorme défaite des siens. « C’était une très bonne première période, je pense que c’était une première mi-temps où nous avons dominé. Et puis il y a les matches de présaison. L’arbitre a réagi de manière excessive en seconde période et je pense qu’il a complètement gâché le match. Ce devait être un match plus disputé, comme en première mi-temps, mais cette expulsion a tué le match et quand c’est le cas, c’est difficile parce que l’équipe s’est beaucoup affaiblie » .

«Ça a gâché le match»