Zidane a fait son retour au Real Madrid

Presque trois ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinédine Zidane y a fait son retour ce samedi. En effet, le Ballon d’Or 1998 a refoulé le pelouse du Santiago Bernabeu en compagnie de plusieurs légendes madrilènes à l’occasion d’un match de charité face à à d’anciennes gloires du FC Porto.

Alors qu’il a quitté le Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane n’a pas encore retrouvé un banc. Il a en revanche rechaussé les crampons ce samedi. En effet, le technicien français était présent au Santiago Bernabeu à l’occasion de la onzième édition du Corazon Classic Match.

Zidane a refoulé la pelouse du Santiago Bernabeu

Zinédine Zidane était accompagné de plusieurs légendes du Real Madrid de l’époque des Galactiques. En effet, Iker Casillas, Luis Figo, Raul, Roberto Carlos ou encore Clarence Seedorf étaient eux aussi présents. Ils étaient opposés à d’anciennes gloires du FC Porto.

Défaite face au FC Porto

Ricardo Quaresma, Bosingwa et Costinha faisaient notamment face à Zinédine Zidane et les autres anciens joueurs du Real Madrid, le tout devant 70 000 personnes. Une rencontre de charité organisée par la Fondation du Real Madrid et finalement remportée par le FC Porto sur le score de 1-0.