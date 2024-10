Real Madrid : Le cauchemar continue pour Kylian Mbappé !

Arnaud De Kanel

Pour son premier Clasico sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait sans doute espéré un tout autre scénario. Samedi soir, face au FC Barcelone, l'international français est resté l'ombre de lui-même, et le score sans appel de 4-0 en faveur des Blaugranas reflète bien sa prestation. L'attaquant tricolore vit une période très compliquée.

Kylian Mbappé avait sûrement imaginé un tout autre dénouement pour son premier Clasico sous les couleurs du Real Madrid. Arrivé cet été avec l’étiquette de superstar, l’attaquant français espérait marquer de son empreinte ce duel face au FC Barcelone et offrir à ses nouveaux supporters une victoire éclatante. Mais le destin en a décidé autrement. Ce samedi soir, les Merengue ont subi une lourde défaite à domicile (0-4) et Mbappé, loin de son niveau habituel, est passé à côté de son match. Signalé hors-jeu à huit reprises, il a donné l’impression de ne jamais trouver le bon tempo avec ses coéquipiers, comme déconnecté du reste de l’équipe. Son calvaire ne fait que continuer.

Un Clasico catastrophique pour Mbappé

Selon les informations rapportées par MARCA, l’attaquant du Real Madrid peine toujours à répondre aux attentes placées en lui depuis son arrivée au sein de la prestigieuse Casa Blanca. Beaucoup espéraient que le Clasico, avec son ambiance électrique et sa pression unique, serait le moment idéal pour lui de s’affirmer et de démontrer toute l'étendue de son talent. Cependant, Kylian Mbappé a déçu. Totalement muselé par la défense dirigée par Hansi Flick, le Français n’a jamais semblé capable de déstabiliser ses adversaires. La presse espagnole n'a pas manqué de souligner cette contre-performance, évoquant même un joueur perdu, en manque d'inspiration et de solutions. Le Real Madrid attend beaucoup plus de sa vedette.

Mbappé chambré au Bernabeu

En pleine tourmente médiatique suite à son séjour tumultueux à Stockholm, Kylian Mbappé est dans tous les mauvais coups depuis son arrivée au Real Madrid. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est même fait chambrer dans son propre stade samedi soir. En effet, Raphinha a reproduit la célébration qu'il avait effectué lorsqu'il avait inscrit son but avant qu'il ne soit refusé pour hors-jeu. Quand ça ne veut pas...