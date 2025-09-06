Real Madrid : La fake news avec Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Arrivé libre après son départ du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans était toutefois au coeur de certaines spéculations. Des rumeurs évoquaient notamment certaines tensions avec Vinicius Jr et Rodrygo. Mais en réalité, le capitaine de l’équipe de France s’entendrait bien avec ses deux coéquipiers.

Il n’a fallu qu’une seule saison à Kylian Mbappé pour mettre tout le monde d’accord au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France était incontestablement le meilleur joueur madrilène lors de l’exercice passé. L’attaquant de 26 ans a été sacré Pichichi et Soulier d’Or, mais il n’a pas aidé les Merengue à remporter de titres majeurs.

Malaise entre Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo ? De plus, Kylian Mbappé a été au coeur de nombreuses spéculations. Des rumeurs ont notamment évoqué des tensions entre le champion du monde 2018 et Vinicius Jr et Rodrygo. Selon certains échos, les deux Brésiliens auraient eu du mal à digérer leur changement de statut après l’arrivée du natif de Bondy. Mais en réalité, il n’en serait rien.