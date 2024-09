Real Madrid : Ce grand nom lance un appel du pied à Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé s’est bien intégré au sein du vestiaire du Real Madrid. Le Français ravit les observateurs, mais aussi les anciens du club comme Fernando Morientes. L’ancien attaquant du club madrilène (1997-2005) a d’ailleurs confié vouloir jouer aux côtés de l’ancien du PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid cet été. Attendu au tournant depuis plusieurs saisons par les supporters du club espagnol, le Bondynois a déjà réussi son début de saison avec sept buts inscrits en neuf matchs.

Mbappé remplacé, le Real Madrid fait une annonce ! https://t.co/sRFA58jSzP pic.twitter.com/to1YhOWvM9 — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Mbappé parfaitement intégré au Real Madrid

De plus, Kylian Mbappé semble parfaitement intégré à l’effectif de Carlo Ancelotti, qui lui fait pleinement confiance à la pointe de l’attaque. L’attaquant de 25 ans semble très bien entouré, et fait le bonheur des observateurs madrilènes comme Fernando Morientes. Auprès de AS, l’ancien goleador du Real (1997-2005), s’est exprimé sur l’équipe actuelle des Merengue.

« Qui n'aimerait pas jouer avec Mbappé ? »

« Dans ce Madrid, je vois qu'il y a des gens qui sont très établis dans le pouvoir spécifique du vestiaire : Carvajal, Lucas Vázquez, Modric. Mais si vous me demandez avec qui j'aimerais jouer, qui n'aimerait pas jouer avec Mbappé ? Qui n'aimerait pas jouer avec Mbappé ? Ce serait brutal, mais j'ai presque 50 ans », a lâché Morientes, qui partagerait bien 90 minutes aux côtés du numéro 9.