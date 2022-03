Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti déclare sa flamme à Benzema après le PSG !

Publié le 10 mars 2022 à 9h05 par La rédaction mis à jour le 10 mars 2022 à 9h07

En inscrivant un triplé face au Paris Saint-Germain, Karim Benzema a montré qu’il était un formidable leader pour le Real Madrid, comme l’explique Carlo Ancelotti.