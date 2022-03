Real Madrid : Alaba chambre les joueurs du PSG !

Foot - Real Madrid

Après la victoire du Real Madrid sur le PSG (3-1), David Alaba a publié un message ironique sur les réseaux sociaux.

C’est une image qui en a fait sourire plus d’un. Après le troisième but de Karim Benzema, qui venait mettre fin à tous les espoirs de qualification du Paris Saint-Germain, nombreux ont vu la réaction totalement inattendue de David Alaba. Face à une tribune remplie de supporters madrilènes, l’Autrichien s’est en effet mis à brandir au-dessus de sa tête une chaise, vraisemblablement empruntée à l’un des agents de sécurité présents. Quelques heures après le coup de sifflet final, il a d’ailleurs surfé sur la surprise générale postant une photo de lui avec cette même chaise, accompagnée du message : « Ne t’assois pas sur notre chaise ! ». Une sorte de message envoyé aux joueurs du PSG ?

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD