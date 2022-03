Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti faut deux annonces importantes avant le PSG !

Alors que le Real Madrid recevra le PSG mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a fait le point sur l’état physique de Toni Kroos et Federico Valverde.