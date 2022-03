Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti lance un gros avertissement au PSG !

Publié le 6 mars 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid s’est largement imposé face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti se montre confiant pour le match face à Paris.

Le Real Madrid a fait le plein de confiance avant le match retour des 8èmes de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. En s’imposant 4-1 à domicile face à la Real Sociedad, les Merengue envoient un message fort aux Parisiens, qui se sont, quant à eux, inclinés 1-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Si la Casa Blanca a logiquement perdu la première opposition face au Paris Saint-Germain (1-0), Carlo Ancelotti ne baisse pas les bras, et compte bien utiliser cette victoire en championnat pour aller chercher une qualification en quarts de finale de C1 ce mercredi.

«En jouant comme cela, on a davantage de chances de réussir mercredi »