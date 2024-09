PSG - Real Madrid : Critiqué, Mbappé s’en fiche ?

Thomas Bourseau

Le mois d’août de Kylian Mbappé n’a pas été synonyme de grand succès pour ses premiers pas au Real Madrid. Avec un but en quatre matchs, Mbappé s’est attiré les foudres de certains médias, mais sa nouvelle vie après le PSG est loin d’être entachée par tout ce bruit qui l’entoure.

Kylian Mbappé ne réalise pas les débuts tonitruants qu’il espérait au Real Madrid après son départ du PSG en tant qu’agent libre. Certes, le 14 août dernier, la recrue vedette du mercato d’été du club merengue a trouvé le chemin des filets pour sa première sous les couleurs de son nouveau club en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0).

«On attend beaucoup de lui comme toujours»

Après la rencontre, Kylian Mbappé assurait au micro de Movistar+ qu’il ne se fixait aucune limite et qu’il pourrait atteindre la barre des 50 buts au Real Madrid pour sa première saison. Mais il en est loin pour le moment au vu de ses débuts poussifs en Liga avec trois matchs pour zéro but au moment de l’interview de Didier Deschamps diffusée sur les antennes de TF1 pour Téléfoot dimanche matin. « Les premiers pas de Mbappé au Real Madrid ? Il a réussi à marquer, mais on attend beaucoup de lui comme toujours. Forcément, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts ».

«Il est heureux d’être là-bas»

Pourtant, bien que Kylian Mbappé soit critiqué par certains médias et journalistes de l’autre côté des Pyrénées, il se pourrait bien que le capitaine de l’équipe de France s’en fiche. Son sélectionneur Didier Deschamps a en effet confié que Mbappé était comblé dans la capitale espagnole. « Il est heureux d’être là-bas. Je le connais bien, il fera tout pour que ça se passe du mieux possible ».