Mbappé - Vinicius Jr : Panique au Real Madrid !

Si le Real Madrid s’est de nouveau imposé ce samedi contre l’Espanyol Barcelone, l’entame de match a encore une fois été plutôt poussive pour les Merengue. Les attaquants du club madrilène ont manqué d’efficacité devant le but, surtout Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Et ce point ferait paniquer la Casa Blanca à l’approche des grandes échéances.

Avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham, le Real Madrid s’attendait sans doute à un début de saison étincelant. Mais finalement, les hommes de Carlo Ancelotti éprouvent quelques difficultés dans le jeu. Les attaquants madrilènes manquent d’efficacité devant le but, et cela commencerait à devenir alarmant pour la Casa Blanca.

Le Real Madrid s'alarme pour Mbappé et Vinicius Jr

D’après les informations de SPORT, le Real Madrid serait notamment en train de paniquer face au manque de réalisme de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Le capitaine de l’équipe de France a eu plusieurs occasions de donner l’avantage aux siens contre l’Espanyol Barcelone en première période ce samedi, sans trouver le chemin des filets pour autant.

Les grandes échéances font paniquer les Merengue

Le média espagnol indique que cela inquiéterait les dirigeants du Real Madrid, surtout pour les grandes échéances qui arrivent. Les hommes de Carlo Ancelotti vont notamment affronter l’Atlético de Madrid dimanche prochain, avant de retrouver le LOSC en Ligue des champions. À voir maintenant si Vinicius Jr et Kylian Mbappé sauront régler la mire dès ce mardi face au Deportivo Alavés.