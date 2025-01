Mbappé : La solution miracle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison plus que poussif, Kylian Mbappé semble avoir enfin retrouvé son meilleur niveau au Real Madrid. Interrogé sur la montée en puissance de l'ancien attaquant du PSG, Carlo Ancelotti annonce avoir enfin trouvé la bonne formule pour que le Français puisse évoluer aux côtés de Jude Bellingham et Vinicius Junior.

Enfin ! Après des débuts plus que compliqués au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les buts depuis le début de l'année. Il faut dire que l'ancien attaquant du PSG a d'abord eu du mal à trouver sa place sur le front de l'attaquant merengue, avant de se libérer au poste d'avant-centre. Pour cela, il a fallu que Vinicius Junior et Jude Bellingham s'adapte comme le concède Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Kylian Mbappé reprend du service au Real Madrid ! Un retour qui fait souffler un vent de satisfaction en Espagne. 🌟

Ancelotti annonce la solution miracle pour Mbappé

« Au début, il a davantage échangé les positions avec Vinicius, parce que Vini aime aussi jouer à l'intérieur. Mais au fil des jours... cela s'est réduit de plus en plus. Bellingham s'est libéré de cette position et tout va mieux. On ne marque pas de buts à l'extérieur ; on peut le faire, mais il faut plus de touches. Si vous jouez plus à l'intérieur, il suffit d'une course et d'une touche. Et c'est ce que Mbappé a fait à plusieurs reprises. Parce que sa plus grande vertu, c'est la course qu'il a », confie-t-il devant les médias, avant d'évoquer l'enjeu du match contre le RB Salzbourg.

«C'est un match important»

« C'est un match important, évidemment, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de la phase de championnat. C'est le moment d'engranger le maximum... et puis on verra. Le match de demain est capital. Nous allons essayer de bien jouer, comme nous l'avons fait contre Las Palmas. Il n'y a pas beaucoup d'options, mais la seule est de gagner les deux matches restants. Si nous devons jouer les 32èmes de finale, nous le ferons à 100%. Il ne faut pas oublier que le calendrier sera encore plus exigeant, mais nous y sommes habitués », ajoute Carlo Ancelotti.