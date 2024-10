Mbappé : La promesse qui va réjouir le Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat au PSG, le Français a rejoint la Casa Blanca, où ses débuts sont cependant mitigés. S'il a déjà marqué à 8 reprises, Mbappé déçoit dans le contenu de ses performances. Toutefois, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter pour les fans du Real Madrid.

Très attendu pour son premier Clasico avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est passé à côté face au FC Barcelone. Les critiques ont alors été nombreuses à l'encontre du numéro 9 merengue, qui est très attendu dans la capitale espagnole. Et si certains commencent déjà à s'impatienter, Javier Tebas a fait une grande annonce concernant Mbappé.

« Mbappé n'a pas oublié comment on joue au football »

Patron de la Liga, Javier Tebas s'est donc confié sur le début de saison de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a alors expliqué : « Ce n'est pas un joueur qui fait une compétition. Les effets de sa venue ne se calculent pas en trois mois. Mbappé n'a pas oublié comment on joue au football ».

« Il a été un crack et il va rester un crack »

« Il donnera des après-midi et des soirées de joie à tous les Madrilènes et à tout le football espagnol. Il a été un crack et il va rester un crack. En Espagne, on est souvent très impatients », a-t-il poursuivi à propos de Mbappé.