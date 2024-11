Mbappé en dépression pour trois raisons ?

Jean de Teyssière

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé traverse des moments très difficiles. L’ancien joueur du PSG avait plutôt bien commencé en étant décisif régulièrement mais depuis le mois d’octobre, il semble complètement éteint. Certains parlent même de problèmes psychologiques qui pourraient trouver leur source dans trois raisons.

Face à Liverpool (0-2), Kylian Mbappé a réalisé ce qui doit être le pire match de sa carrière. Un penalty raté, des mauvais choix en pagaille, au point que même les supporters des Reds se sont arrêtés de le siffler en cours de match. Preuve d’un malaise qui dépasse le cadre du football.

Pourquoi Mbappé va mal ?

La question qui se pose autour de Kylian Mbappé est la suivante : pourquoi va-t-il si mal ? Dans son édition du jour, L’Equipe a vu un Kylian Mbappé atteint psychologiquement face à Liverpool. Un connaisseur du joueur explique dans les colonnes du quotidien français que plusieurs choses peuvent expliquer ce mal-être. Tout d’abord, son différend avec le PSG. Sa fin d’aventure avec le club de la capitale a été très compliquée à vivre, lui qui a été mis de côté par Luis Enrique avant de se lancer dans une procédure contre son ancien club pour réclamer la somme non versée de 55M€. Ensuite, durant l’Euro 2024, son nez cassé lors de la première rencontre face à l’Autriche aurait un autre élément compliqué à vivre pour l’attaquant français.

Une affaire en Suède difficile à digérer

D’autre part, ce qui pourrait expliquer les grandes difficultés traversées par Kylian Mbappé, c’est évidemment sa sortie en Suède en octobre. Accusé de viol par la presse suédoise, cet épisode l’aurait fortement touché. « La tête ne peut pas rester insensible et le corps non plus », conclut le proche du numéro 9 madrilène. Vue l’étendue des dégâts sur ses performances, Kylian Mbappé risque de mettre du temps à s’en remettre...