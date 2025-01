Kylian Mbappé «touché», l’annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt ces derniers mois en raison de ses performances avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a été traité de manière injuste selon Thierry Henry. Interrogé en direct dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport mardi, l’ancienne gloire d’Arsenal et de l’équipe de France indique d’ailleurs que Mbappé a été touché par ce traitement.

Kylian Mbappé a connu un tournant majeur dans sa carrière l’été dernier, en quittant le PSG pour prendre la direction du Real Madrid. Sur le papier, l’attaquant tricolore affiche un bilan plutôt honorable avec 14 buts et 3 passes décisives en 27 apparitions sous le maillot du club merengue. Mais Mbappé a été largement critiqué pour ses performances dans le jeu avec le Real Madrid, ce qui semble avoir choqué Thierry Henry.

« Tu ne peux pas dire qu’il est pas bon »

Interrogé en direct sur RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme mardi, l’ancien buteur de l’équipe de France a défendu Kylian Mbappé face aux critiques : « Quand tu regardes bien au niveau des buts, tu ne peux pas dire que son début à Madrid n'est pas bon. Mais maintenant, ce qu'il avait l'habitude de nous donner de la première à la dernière minute et dans l'ensemble du jeu, les gens se posent des questions. Mais jouer neuf, ce n'est pas le même travail. Pour moi, Kylian est un joueur qui peut jouer à tous les postes mais à un moment donné ça s'apprend. Il faut connaître un peu le travail et apprendre à jouer numéro neuf sur le tas au Real Madrid, ce n'est pas évident. (...) Ça prend du temps à apprendre de savoir jouer dos au but. Surtout quand tu ne l'as pas de base. Et je peux le dire parce que je ne l'avais pas de base. Mais ça s'apprend. J'espère qu'il va évoluer et il doit avoir une progression », estime Thierry Henry.

Mbappé « touché »

Et il poursuit son argumentaire pour défendre Mbappé : « Si c'était quelqu'un d'autre, on dirait qu'il met des buts. Là on est en train de juger par rapport à ce qu'il a fait avant. (...) C'est tout à fait normal, quand tu n'as pas l'habitude, de te retrouver dans une certaine situation où on peut voir tes faiblesses. Alors qu'avant on ne les voyait jamais. On sait très bien que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je le répète mais soyons contents qu'il soit français. Maintenant, il faut savoir si on me pose la question du joueur ou de l'être humain. Et c'est super important parce qu'à un moment donné il faut faire la part des choses. Qui sait ce que c'est d'être toujours le numéro un? Pas beaucoup de personnes. L'être humain, de temps en temps, oui, il peut être touché et c'est tout à fait normal. Et ça, pour moi, c'est tout à fait normal. À un moment, tout le monde a cru que c'était un robot. Ce n'est pas un robot, c'est un être humain qui a des émotions comme tout le monde », conclut Henry.