Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord au Real Madrid en seulement une saison. L’attaquant de 26 ans est devenu la nouvelle coqueluche des dirigeants madrilènes. Le capitaine de l’équipe de France a néanmoins fait paniquer le staff de la Casa Blanca pendant la Coupe du monde des clubs cet été.

Il n’a pas fallu longtemps à Kylian Mbappé pour convaincre son monde au Real Madrid. Au terme d’une saison où il a été sacré Pichichi et Soulier d’Or, le capitaine de l’équipe de France a mis tout le monde d’accord. Le champion du monde 2018 est devenu le nouveau chouchou des dirigeants madrilènes. L’ancien du PSG a néanmoins fait paniquer son staff il y a quelques semaines.

Mbappé a inquiété le Real Madrid cet été En effet, une vive inquiétude a touché le Real Madrid lorsque Kylian Mbappé a été atteint d’une gastro-entérite aiguë pendant la Coupe du monde des clubs comme le rapporte MARCA. Le staff de Xabi Alonso aurait été effrayé par la perte de poids massive de l’attaquant de 26 ans pendant sa convalescence. Finalement, tout est rentré dans l’ordre en l’espace de quelques jours.