Mbappé - Vinicius Jr : Un coup de génie annoncé au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Rodrygo a perdu de l’ampleur, le Real Madrid souhaite réellement miser sur le duo Kylian Mbappé - Vinicius Jr afin de conquérir l’Europe. Les deux stars semblent complices sur ce début de saison, alors que le Brésilien avait besoin de retrouver de la confiance. Selon Rivaldo, Xabi Alonso est l’homme idéal pour remettre le second du dernier Ballon d’Or sur le droit chemin.

Le Real Madrid réalise un bon début de saison. Désormais entraîné par Xabi Alonso, le club madrilène peut compter sur un duo Kylian Mbappé - Vinicius Jr intéressant. Si l’attaquant français a démarré sa saison sur les chapeaux de roue, l’ailier brésilien semble lui aussi retrouver des couleurs. Marqué par sa courte défaite pour l’obtention du Ballon d’Or la saison dernière, le numéro 7 des Merengue sort de plusieurs mois compliqués.

« Il sait exactement ce que pense un joueur comme Viní » Pour la légende Rivaldo, Xabi Alonso est la clé pour permettre au Real Madrid de retrouver un Vinicius Jr très compétitif. « Xabi Alonso est un excellent entraîneur, et il a également été un excellent joueur. Il sait exactement ce que pense un joueur comme Viní. Il sait qu'il faut parfois faire des ajustements avec des joueurs importants. Xabi, comme tout entraîneur, veut toujours le meilleur de ses joueurs », a lâché le Ballon d’Or 1999, relayé par The Madrid Zone.