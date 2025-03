Kylian Mbappé : Le Journal de Mickey lui annonce une mauvaise nouvelle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques années, Kylian Mbappé était l’une des personnalités préférées des Français, encore plus auprès des plus jeunes. Mais voilà que la cote de popularité n’a fait que chuter dernièrement. Le désamour s’est renforcé à l’encontre du joueur du Real Madrid et même chez les enfants.

Le Journal Du Dimanche sort chaque année son traditionnel sondage sur les personnalités préférées des Français. Et lors du dernier, on a pu assister à la dégringolade de Kylian Mbappé. Adulé il y a peu, le joueur du Real Madrid a largement reculé. Et voilà que même chez les plus jeunes, Mbappé n’a plus la cote comme Le Journal de Mickey l’a démontré.

Mbappé lâché par les 7-14 ans

A l’instar du JDD, Le Journal de Mickey sort également son classement des personnalités préférées chez les 7-14 ans. Et quand il s’agit de regarder le Top 10… aucune trace de Kylian Mbappé. En effet, la 1ère place est occupée par Leon Marchand et derrière lui, on retrouve dans l’ordre Teddy Riner, Artus, Soprano, Antoine Griezmann, Bigflo et Oli, Olivier Giroud, Zinedine Zidane, Eric Antoine et Omar Sy.

Le désamour envers Mbappé

Kylian Mbappé ne figure donc même dans le top 10 au contraire d’Antoine Griezmann ou Olivier Giroud. De quoi confirmer le désamour à l’encontre du joueur du Real Madrid. Un récent sondage Odoxa annonçait que 35% des Français seulement trouvaient Mbappé humble et 58% à le trouver sympathique.