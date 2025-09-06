Kylian Mbappé, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Après avoir connu une première saison mitigée au Real Madrid, entre performances personnelles exceptionnelles et résultats collectifs décevants, Kylian Mbappé est revenu plus déterminé que jamais chez les Merengue cet été. L’attaquant de 26 ans a grandement changé pendant la pause estivale, et cela semble faire la différence depuis le début de l’exercice 2025-2026.

La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid a été assez mitigée. Si l’attaquant de 26 ans a convaincu son monde sur le plan personnel (44 buts, sacré Soulier d’Or et Pichichi), il n’a toutefois pas permis au club madrilène de remporter le moindre trophée majeur. L’ancien du PSG a donc profité de la trêve estivale pour s’affuter et revenir au sommet de sa forme.

Mbappé s'est métamorphosé au Real Madrid Et comme le rapporte MARCA, ses efforts semblent avoir payés. À Valdebebas, on aurait remarqué que Kylian Mbappé serait totalement différent comparé à l’année dernière. Le champion du monde 2018 serait revenu métamorphosé de ses vacances, tant spirituellement que physiquement. Le capitaine de l’équipe de France a notamment changé de rôle dans le vestiaire, puisqu’il serait désormais un des leaders de l’effectif.