Alcool, femme... Il balance sur le clan Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la tourmente suite à sa virée en Suède, Kylian Mbappé se retrouve aujourd’hui accusé de viol. Alors que le joueur du Real Madrid est donc au coeur de la polémique, voilà que l’entourage du Français se retrouve également pointé du doigt suite à cette affaire. Romain Molina a d’ailleurs balancé sur les personnes qui se trouvent aux côtés de Mbappé.

Pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé s’est donc rendu en Suède pour profiter de quelques jours de vacances. Un voyage à Stockholm qui lui vaut aujourd’hui d’être accusé de viol quand le joueur du Real Madrid assure n’avoir rien à se reprocher. Alors qu’une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire, cette polémique en a mis d’autres en avant. A l’occasion d’un entretien avec Colinterview sur Youtube, Romain Molina s’est notamment arrêté sur le problème avec l’entourage de Kylian Mbappé.

Mbappé accusé de viol : Annonce en direct pour une sanction de Deschamps ! https://t.co/G9dbifgR2Y pic.twitter.com/v0yVvLQ4B9 — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« C'est dur de savoir si les gens sont là pour lui ou pour l’argent »

Etant donné la superstar qu’il est, Kylian Mbappé doit bien s’entourer. Mais cela ne serait pas vraiment le cas… Ainsi, Romain Molina a fait savoir : « Autour de lui il a des gens, notamment autour de sa maman, « c'est le plus beau, c'est le meilleur, etc… ». Il n'y a que des courtisans. Je comprends que c'est dur de savoir si les gens sont là pour lui ou pour l’argent ».

« Quand il est en vacances, il tient l’alcool »

Il a ensuite poursuivi : « Mais quand tu as des gens très proches qui se vantent, ils me l'ont dit au téléphone : « Quand il est en vacances, il tient l’alcool ». D'une fierté absolue. « Il peut être avec n'importe quelle femme ». Ce sont ces gens là qui doivent gérer sa carrière, j'ai envie de pleurer. Il est au courant de ça ? Pour moi, c'est un gamin qui a été abandonné. Un joueur de Ligue 1 m'a quand même dit : « Il me fait pitié » ». Il va donc peut-être falloir faire un peu le ménage dans l’entourage de Kylian Mbappé…