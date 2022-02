Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La grosse annonce de Laporta pour Ousmane Dembélé !

Publié le 13 février 2022 à 15h00 par T.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone, Joan Laporta s’en remet désormais à Xavi concernant l’utilisation du Français.

Au terme d’un très long feuilleton cet hiver, Ousmane Dembélé n’a pas quitté le FC Barcelone. Pourtant, le Français était vivement poussé vers la sortie par sa direction étant donné qu’il ne souhaité pas prolonger. Un départ n’a finalement pas pu se concrétiser et Dembélé figure donc toujours dans l’effectif de Xavi. Et alors que des questions se posaient concernant le sort réservé au champion du monde, que certains voulaient voir finir la saison en tribunes, l’entraîneur du Barça a clairement expliqué qu’il compterait sur lui.

« Puisque nous l’avons… »