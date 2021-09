Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Après la débâcle du Bayern, Laporta monte au créneau…

Publié le 16 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Défait lors de la journée ouverture de la Ligue des champions 3 buts à 0 contre le Bayern Munich, le FC Barcelone connaît des heures compliquées et son président a tenu à rassurer ses supporters.

Pour son entrée en lice dans la nouvelle édition de la Ligue des champions, le FC Barcelone avait la lourde tâche de se mesurer au Bayern Munich, quart de finaliste de la dernière édition et vainqueur celle qui lui avait précédé. Et après le 8-2 du Final 8 qui avait engendré une cascade de changements et finalement la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre, le FC Barcelone s’est incliné 3 buts à 0 au Camp Nou sans cadrer le moindre tir. Une mauvaise performance qui a débouché sur une réunion d’urgence entre Joan Laporta et son vice-président et directeur du football. Mercredi, le président du FC Barcelone s’est adressé aux socios du Barça .

« Nous avons besoin de cette marge de confiance, et n'avons aucun doute : nous allons y remédier »