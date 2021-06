Foot - Barcelone

Barcelone : Joan Laporta monte au créneau pour la Super Ligue !

Publié le 21 juin 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le projet semble mort né, Joan Laporta refuse malgré tout d’abandonner le projet de la Super Ligue européenne.

Le projet de la Super Ligue européenne est mort-né en l’espace de quarante-huit heures. En effet, lancée par douze clubs, la compétition n’a pas survécu à l’indignation générale qu’elle a provoquée en Europe, que ce soit de la part de l’UEFA ou des supporters, tandis que des clubs comme le PSG ou le Bayern Munich s’étaient montrés opposés à ce projet. Cependant, tous les clubs n’ont pas encore quitté le projet. Au contraire même, puisque que la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid continuent de soutenir cette Super Ligue européenne pour l’instant. Et le président du Barça Joan Laporta a tenu à justifier cette position.

« Nous devons faire quelque chose de plus attirant »