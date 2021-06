Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le coup de gueule de Griezmann contre ses détracteurs !

Publié le 19 juin 2021 à 12h00 par La rédaction

Arrivé contre 120M€ à l'été 2019, Antoine Griezmann n'a pas toujours répondu aux attentes placées en lui. Par conséquent, le Français a été régulièrement critiqué pour ses performances et cela l'a plus ou moins affecté.

Si la situation semble s’être améliorée pour Antoine Griezmann cette saison, l’international tricolore n’a pas toujours eu la vie facile au sein du FC Barcelone. Le joueur de 30 ans a connu une adaptation très compliquée lors de son transfert au Barça contre 120M€ à l’été 2019. De ce fait, l’attaquant français a été très régulièrement la cible des critiques. S’il a toujours essayé de faire en sorte de répondre sur le terrain avec une attitude irréprochable, Antoine Griezmann affirme néanmoins que ces reproches l’ont plus ou moins affecté lorsqu'ils venaient de certaines personnes.

« Il faut vraiment être costaud, car on peut te mettre le moral à plat »